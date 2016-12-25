“الشؤون البلدية” تبدأ في استخدام التقنيات الحديثة في نظافة المدن

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت في طرح نظام استخدام التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن، بهدف تقليل الاعتماد على العمالة وزيادة كفاءة التشغيل في أداء هذه الخدمات، ما يحقق نتائج أفضل تتمثل في خفض التكاليف المالية وضمان جودة أفضل والبعد عن الأخطاء البشرية.

وأوضحت أن الوزارة أصدرت عدداً من الأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء خدمات نظافة المدن، حيث تتضمن الأنظمة الجديدة، مبدأ فرز النفايات من المصدر، وإطلاق حملات توعوية لرفع وعي المواطنين، ودراسة آلية قياس مستوى النظافة وتقييم أداء الأمانات والبلديات.

ولفتت أنه سيتم تنفيذ هذه الدراسة من قبل أحد بيوت الخبرة، وستطبق نتائج الدراسة عملياً على عقود النظافة في الأمانات والبلديات.