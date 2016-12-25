نشر : 2016/12/25 - 10:50 ص 1٬040 مشاهدة 42 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : المهرة واسعار الشنط الفاخره مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
42 تعليق
وشعرِ كموج الليل أرخى عليّ ظفائرهووو
ليبتليني في غسق الدجاء وانا مهمومون
الآ ليتكَ أيها الشعر الاسود فكيتنا منكوووو
حتى لا اتذكر من كان قبل أمس الاعبهوووو
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
تروشي يالمحرومه ، احس ان فيك ريحة عفنه وععععععععععع دايم وانتي متلطمه ، واتركي الثوم والبصل لا تاكلينها ترى هي اللي تجيب لك الريحه الشينه يإم ريحه
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
ما حكم طبخ الرجال في المنزل والخياطة للرجال في المنزل والغسيل كذلك؟
تعليم الرجال الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل حلال في الشريعة الاسلامية عند جميع المذاهب الأربعة
محمد
حنا عارفين ان انه حلال ، بس تقلل من قيمة الرجل وتسقط هيبته ولا تليق به كرجل ذو قوامه وسلطه بالبيت
انت توحي والا لا ؟
بلاش تقومون بإشغال الحرمه وتبون تكونون رياجيل مكتملين المرجله ، والرجل اللي يدخل المطبخ ويجلس يطبخ مابه خيييير وفيه انوثه نوعا ما
على الهباء وريش الداء. لو كنت زيك يمكن بس كلاً يعد الناس على ما في خاطره. الحمد الله. ماعندنا جدران طيب
على الهباء وريش الداء. لو كنت زيك يمكن بس كلاً يعد الناس على ما في خاطره. الحمد الله. ماعندنا جدران طين طين😷😷😷😷😷😷😷😷😷😘😘😘😷😷😷😷😷😷
😂😂
جدار الطين صار بصمة عار في مسيرتك
شكلي برسبك من ناحية النظافه الشخصيه
اذا شهدت المحرومه في ذلك
اذا ماعندك جدران طين ‘ دوري لك عمود صبّه وتحكحكي فيه الين تصنفرين جلدتس ويروح الجلد الميت ويطلع جديد
ههههههههه الحاجه الوحيدة اللي انا ضامن نتيجتها ١٠٠ً٪ هي النظافة الشخصيه ‘ مثل حصة الرياضه ايام الثانوي ضامن النجاح فيها ، لكن احيانا في ايام الشتاء ممكن اجلس شهرين او ثلاثه وانا ماتروشت بسبب خوفي من الزكمه على شان كذا بنيت جدار طين بالبيت واتحكحك فيه منها ننفك من الترويشه وايضاً احياء للسنه
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
ابتس انتي علامتس يالمحرومه
شكلتس تبين الزواج ‘ دايم الوحده اذا شفتها مطنقره اعرف انها تبا العرس ، البنت اللي ماتبا العرس تلقونها دايم تضحك وتمزح وتمرح وتنقز منا ومنا وتصير مثل البفته
لكن المطنقره والمعصبه واللي دايم حازمه خشمها هذي تبا العرس “””” هاانتبهي لا يعرفون الاعضاء عنك تسذا ثم يمسكونها عليك
تجنن الشنط كشخه 😍
😂😂😂
🙈🙈
انا مدمنه حقايب وجزم
فلوسي تطير عليهن 🙁🙁
وقررت ماروح للسوق عشان هيك
وانا اوقع ع طريقة التسوق بالنت 😒😒
الا ماستفدت شي صرت اشري من الموقع
وانا ع اساس اني خلاص ماراح اشتري
بس اشكالهن تجنن 😍غصب عني اشتري
وحنا وجننا يادانه غير الشنط بانواعها ‘ عاد فيه شنطه حمرا وفيه بيضا وفيه سودا وفيه ورديه ‘ يووووووووك يادافع البلا
الواحد اذا مر على جيفه اول شي يسويه يتلطم ثم يبعد
ابو فارس ادري والله انك بتشطح أعقل 😠
مثلي يا أمول 😉
يا امل لا تمادين نفسك خذي من الشي ما يلزمك
يووو من الشنط اشتري منها ومااستخدم غير كم وحده ،،،
والباقي منظر بس ،،،
بسبب أسلوبك القذر خلاك ربي محرومه وان شاءالله تضلين محرومه على طول
وش سالفة جدران الطين مافهمت ?
هذي سلمتس الله جدران يتحكحك فيها الواحد بعد مايستلم الورده الموف ويشمها ويقضي منها
من جدك ولا تطقطق علي ؟
ههههههههههههههههههههه والحمراء يا أبو فارس وش دورها بما إني اخترتها 😍
اول مره اسمع بجدران لتحكحك ،،
وبعدين ليه يتحكحك فيها وش الحكمه ؟
أشوف الشنط صارت غالية ..!!
.
بس مو كل شنطه شنطة .. يعني أم 1200 غير عن أم 2000 ولا أش رايك ياااا المهرة !!!!!!!!
الورده الحمراء للي تشيل شنطه حمراء ههههههههههه هذي نعطيها ورده حمراء
المفروض كل الورد يكون له ألوان على حسب ألوان الشنط ،، كثييييير من البنات يشيلون شناط سود فالمفروض يكون معهم ورد اسود مثل شناطهم
راعي الحنبيزانه شكلك اليوم مخلص تنضيف الصحون وغسل الملابس بدري اشوفك طقطق علي الشباب من بدري بس قوم ضبط الغدا الورعان طلعو من المدرسه
ليه هيك ي ابوفارس والمحرومه
عيب والله كم لكم في الصحيفه وكنتم تتبادلون الاحترام والتقدير والله اني اتضايق اذا شفت احد يزعل احد
اذكروالله واستهدوا فيه
اجمل الشنط يلي لونها ابيض بعدها السمرا قصدي السودا
نفسي اقشها اللي بالفيديو كلها جد عاجبتني 😜
اولاً الحمد لله الموت نهاية كل حي واللي اخذ ابي وجعلني محرومه من وجوده بياخذك بس تجهز. وقد تموت وانت تكتب. تعليقاتك الوسخه اللي تتباهاء بها
الشي الثاني. الحمد لله ان فوق راسك ملك يقول ولك بالمثل
ثالثاً القذاره في راسك. علشان كذا تظن كل من يعلق يقصدك. انا دخلت ولا قلت اي كلمه عنك ولا عن غيرك وجيت انت تتحيشر وتتطفل
واخيرا. الحمد لله كل الموجودين في صدى يفرقون بيني وبينك في التعليقات والاسلوب والكلام والتفكير
واخيرا واخراً اعز نفسي عن مجرات السفيه ما هو تكبر بس ماني مجبره
في وحده أمها مشفوحه شافت زول شايب سعودي وتزوجته وبنتها تنقد على الناس نسيت المشفوحه الكبيرة اللي عندها بالبيت 😂
طبعا هي تقصد الشنط المعروفة بس المعلقين الممحونين راح فكرهم لبعيد كلن يعرف قدره
ولا يهمك يالمحرومه هههههههههههه انا آسف بل كلّي آسف ، عاد لاتصيرين حجازية وصدرك ضيّق ، خليك شمالية وصدرك أوسع من الربع الخالي
الموت بيجينا بيجينا الان او بعدين ‘ هذا طريق وكلنا نمشي فيه ولا اخاف منه أبد أبد
الله يرحم ابوك ويجعله في جنان الخلد ويجعلك تتهنين به وبشوفته وانتي وإياه على الحوض ياكريم
ودي اعطيك ورده بس اخاف ماتقبلينها
وانت كيف عرفت ياعلم السعوديه ان المقصود شي ثاني ؟؟؟؟ يأخي علمنا بإساليب تفكيرك حتى مانقع بالخطاء وتفهمنا خطأ
لا يامل الطيار
هذي مناوشات لغرض تفعيل الصحيفه فقط فقط ‘ والمحرومه غاااااااليه وعزيزه
يعلم الله اني اعز المحرومه معزه حيل بقلبي
ولا ارضى ان احد يزعلها حتى لو مزح ي ابوفارس…احيانا تكون النفسيه ضايقه ولو مزحه خفيفه بتضايقه وانت تذكر يوم كانت نفسيتك ضايقه وزعلت وعصبت…يعني التمس لاخيك ولو سبعين عذر
والمحرومه انا حاسه فيها وبظروفها واسال الله
ان يفرجها عليها ويرزقها من اوسع ابوابه ويسعدها دنيا واخره ويرحم ابوها ويجمعها به في جنة عرضها السموات والارض …اللهم امين يارب العالمين
المحرومه ما أزعل منها بتاااااتا البتّه ‘ ممكن اهوش عليها بس مستحيل أزعل عنها لاني اعتبرها مثل اختي الأصغر مني
كم من مره سبتني واحشرتني ومع ذلك اضحك منها ولا أزعل ،،،،، على شان كذا وش رايك يامل الطيار نسميها
….
خلاص …. صدى ‘ موافقه والا لا ؟
دلوعة صدى
تستاهل كل خير المحرومه الله يسعدها