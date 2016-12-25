فيديو : المهرة واسعار الشنط الفاخره






42 تعليق


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    1

    وشعرِ كموج الليل أرخى عليّ ظفائرهووو
    ليبتليني في غسق الدجاء وانا مهمومون
    الآ ليتكَ أيها الشعر الاسود فكيتنا منكوووو
    حتى لا اتذكر من كان قبل أمس الاعبهوووو

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    2

    😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  3. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    3

    تروشي يالمحرومه ، احس ان فيك ريحة عفنه وععععععععععع دايم وانتي متلطمه ، واتركي الثوم والبصل لا تاكلينها ترى هي اللي تجيب لك الريحه الشينه يإم ريحه

  4. محمد [ عدد التعليقات: 121 ] 25/12/2016 في
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    4

    تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين

    تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
    تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين

    ما حكم طبخ الرجال في المنزل والخياطة للرجال في المنزل والغسيل كذلك؟
    تعليم الرجال الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل حلال في الشريعة الاسلامية عند جميع المذاهب الأربعة

  5. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    5

    محمد
    حنا عارفين ان انه حلال ، بس تقلل من قيمة الرجل وتسقط هيبته ولا تليق به كرجل ذو قوامه وسلطه بالبيت
    انت توحي والا لا ؟
    بلاش تقومون بإشغال الحرمه وتبون تكونون رياجيل مكتملين المرجله ، والرجل اللي يدخل المطبخ ويجلس يطبخ مابه خيييير وفيه انوثه نوعا ما

  6. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    6

    على الهباء وريش الداء. لو كنت زيك يمكن بس كلاً يعد الناس على ما في خاطره. الحمد الله. ماعندنا جدران طيب

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    7

    على الهباء وريش الداء. لو كنت زيك يمكن بس كلاً يعد الناس على ما في خاطره. الحمد الله. ماعندنا جدران طين طين😷😷😷😷😷😷😷😷😷😘😘😘😷😷😷😷😷😷

  8. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    😂😂
    جدار الطين صار بصمة عار في مسيرتك
    شكلي برسبك من ناحية النظافه الشخصيه
    اذا شهدت المحرومه في ذلك

  9. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    9

    اذا ماعندك جدران طين ‘ دوري لك عمود صبّه وتحكحكي فيه الين تصنفرين جلدتس ويروح الجلد الميت ويطلع جديد

  10. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    10

    ههههههههه الحاجه الوحيدة اللي انا ضامن نتيجتها ١٠٠ً٪‏ هي النظافة الشخصيه ‘ مثل حصة الرياضه ايام الثانوي ضامن النجاح فيها ، لكن احيانا في ايام الشتاء ممكن اجلس شهرين او ثلاثه وانا ماتروشت بسبب خوفي من الزكمه على شان كذا بنيت جدار طين بالبيت واتحكحك فيه منها ننفك من الترويشه وايضاً احياء للسنه

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    11

    😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  12. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    12

    ابتس انتي علامتس يالمحرومه
    شكلتس تبين الزواج ‘ دايم الوحده اذا شفتها مطنقره اعرف انها تبا العرس ، البنت اللي ماتبا العرس تلقونها دايم تضحك وتمزح وتمرح وتنقز منا ومنا وتصير مثل البفته
    لكن المطنقره والمعصبه واللي دايم حازمه خشمها هذي تبا العرس “””” هاانتبهي لا يعرفون الاعضاء عنك تسذا ثم يمسكونها عليك

  13. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
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    13

    تجنن الشنط كشخه 😍

  14. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    14

    😂😂😂
    🙈🙈

  15. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    15

    انا مدمنه حقايب وجزم
    فلوسي تطير عليهن 🙁🙁
    وقررت ماروح للسوق عشان هيك
    وانا اوقع ع طريقة التسوق بالنت 😒😒
    الا ماستفدت شي صرت اشري من الموقع
    وانا ع اساس اني خلاص ماراح اشتري
    بس اشكالهن تجنن 😍غصب عني اشتري

  16. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    16

    وحنا وجننا يادانه غير الشنط بانواعها ‘ عاد فيه شنطه حمرا وفيه بيضا وفيه سودا وفيه ورديه ‘ يووووووووك يادافع البلا

  17. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    17

    الواحد اذا مر على جيفه اول شي يسويه يتلطم ثم يبعد

  18. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
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    18

    ابو فارس ادري والله انك بتشطح أعقل 😠

    مثلي يا أمول 😉

  19. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    19

    يا امل لا تمادين نفسك خذي من الشي ما يلزمك

  20. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
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    20

    يووو من الشنط اشتري منها ومااستخدم غير كم وحده ،،،

    والباقي منظر بس ،،،

  21. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    21

    بسبب أسلوبك القذر خلاك ربي محرومه وان شاءالله تضلين محرومه على طول

  22. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
    رد
    22

    وش سالفة جدران الطين مافهمت ?

  23. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    23

    هذي سلمتس الله جدران يتحكحك فيها الواحد بعد مايستلم الورده الموف ويشمها ويقضي منها

  24. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
    رد
    24

    من جدك ولا تطقطق علي ؟

  25. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
    رد
    25

    ههههههههههههههههههههه والحمراء يا أبو فارس وش دورها بما إني اخترتها 😍

  26. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
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    26

    اول مره اسمع بجدران لتحكحك ،،

    وبعدين ليه يتحكحك فيها وش الحكمه ؟

  27. رااايق [ عدد التعليقات: 2262 ] 25/12/2016 في
    رد
    27

    أشوف الشنط صارت غالية ..!!
    .
    بس مو كل شنطه شنطة .. يعني أم 1200 غير عن أم 2000 ولا أش رايك ياااا المهرة !!!!!!!!

  28. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    28

    الورده الحمراء للي تشيل شنطه حمراء ههههههههههه هذي نعطيها ورده حمراء

    المفروض كل الورد يكون له ألوان على حسب ألوان الشنط ،، كثييييير من البنات يشيلون شناط سود فالمفروض يكون معهم ورد اسود مثل شناطهم

  29. الدب [ عدد التعليقات: 67 ] 25/12/2016 في
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    29

    راعي الحنبيزانه شكلك اليوم مخلص تنضيف الصحون وغسل الملابس بدري اشوفك طقطق علي الشباب من بدري بس قوم ضبط الغدا الورعان طلعو من المدرسه

  30. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    30

    ليه هيك ي ابوفارس والمحرومه
    عيب والله كم لكم في الصحيفه وكنتم تتبادلون الاحترام والتقدير والله اني اتضايق اذا شفت احد يزعل احد
    اذكروالله واستهدوا فيه

  31. الدب [ عدد التعليقات: 67 ] 25/12/2016 في
    رد
    31

    اجمل الشنط يلي لونها ابيض بعدها السمرا قصدي السودا

  32. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
    رد
    32

    نفسي اقشها اللي بالفيديو كلها جد عاجبتني 😜

  33. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
    رد
    33

    اولاً الحمد لله الموت نهاية كل حي واللي اخذ ابي وجعلني محرومه من وجوده بياخذك بس تجهز. وقد تموت وانت تكتب. تعليقاتك الوسخه اللي تتباهاء بها
    الشي الثاني. الحمد لله ان فوق راسك ملك يقول ولك بالمثل
    ثالثاً القذاره في راسك. علشان كذا تظن كل من يعلق يقصدك. انا دخلت ولا قلت اي كلمه عنك ولا عن غيرك وجيت انت تتحيشر وتتطفل
    واخيرا. الحمد لله كل الموجودين في صدى يفرقون بيني وبينك في التعليقات والاسلوب والكلام والتفكير
    واخيرا واخراً اعز نفسي عن مجرات السفيه ما هو تكبر بس ماني مجبره

  34. الى [ عدد التعليقات: 4 ] 25/12/2016 في
    رد
    34

    في وحده أمها مشفوحه شافت زول شايب سعودي وتزوجته وبنتها تنقد على الناس نسيت المشفوحه الكبيرة اللي عندها بالبيت 😂

  35. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1914 ] 25/12/2016 في
    رد
    35

    طبعا هي تقصد الشنط المعروفة بس المعلقين الممحونين راح فكرهم لبعيد كلن يعرف قدره

  36. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    36

    ولا يهمك يالمحرومه هههههههههههه انا آسف بل كلّي آسف ، عاد لاتصيرين حجازية وصدرك ضيّق ، خليك شمالية وصدرك أوسع من الربع الخالي

    الموت بيجينا بيجينا الان او بعدين ‘ هذا طريق وكلنا نمشي فيه ولا اخاف منه أبد أبد
    الله يرحم ابوك ويجعله في جنان الخلد ويجعلك تتهنين به وبشوفته وانتي وإياه على الحوض ياكريم
    ودي اعطيك ورده بس اخاف ماتقبلينها

  37. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    37

    وانت كيف عرفت ياعلم السعوديه ان المقصود شي ثاني ؟؟؟؟ يأخي علمنا بإساليب تفكيرك حتى مانقع بالخطاء وتفهمنا خطأ

  38. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    38

    لا يامل الطيار
    هذي مناوشات لغرض تفعيل الصحيفه فقط فقط ‘ والمحرومه غاااااااليه وعزيزه

  39. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    39

    يعلم الله اني اعز المحرومه معزه حيل بقلبي
    ولا ارضى ان احد يزعلها حتى لو مزح ي ابوفارس…احيانا تكون النفسيه ضايقه ولو مزحه خفيفه بتضايقه وانت تذكر يوم كانت نفسيتك ضايقه وزعلت وعصبت…يعني التمس لاخيك ولو سبعين عذر
    والمحرومه انا حاسه فيها وبظروفها واسال الله
    ان يفرجها عليها ويرزقها من اوسع ابوابه ويسعدها دنيا واخره ويرحم ابوها ويجمعها به في جنة عرضها السموات والارض …اللهم امين يارب العالمين

  40. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    40

    المحرومه ما أزعل منها بتاااااتا البتّه ‘ ممكن اهوش عليها بس مستحيل أزعل عنها لاني اعتبرها مثل اختي الأصغر مني
    كم من مره سبتني واحشرتني ومع ذلك اضحك منها ولا أزعل ،،،،، على شان كذا وش رايك يامل الطيار نسميها
    ….

    خلاص …. صدى ‘ موافقه والا لا ؟

  41. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    41

    دلوعة صدى

  42. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    42

    تستاهل كل خير المحرومه الله يسعدها


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