نشر : 2016/12/25 - 10:48 ص 592 مشاهدة 6 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : رسالة شكر من اميره العباس مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
6 تعليقات
كلمت والصوت مبحوح الحروف
صمتها ونّه وبا الونّه حكي
ودّها تشكي وتشرحلي الظروف
والحيا عيّا عليها تشتكي
استخدام الشوكة والسكين والملعقة في الأكل حلال في الشريعة الاسلامية رغم انف الديكتاتوري المتطرف الشيخ حمود التويجري
استخدام الشوكة والسكين والملعقة في الأكل حلال في الشريعة الاسلامية رغم انف الديكتاتوري المتطرف الشيخ حمود التويجري
استخدام الشوكة والسكين والملعقة في الأكل حلال في الشريعة الاسلامية رغم انف الديكتاتوري المتطرف الشيخ حمود التويجري
محمد
حنا عارفين انها حلال ، ولكن الملعقه والشوكة تدخل فم ١٠٠٠٠٠٠٠ الف واحد ، فإضمن لي نظافتها وانا استخدمها
فالبيت ممكن لان النظافة أكيده اما المطعم فلا وألف لا
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يمنيه وش تتوقعون كتابباتها……………..كتاب الحب تحت الخلاطه…نوع الكتاب رومنسي كتاب الكريك القاتل …نوع الكتاب اكشن كتاب السقاله المخيفه…….نوع الكتاب غموض
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