فيديو : رسالة شكر من اميره العباس






6 تعليقات


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    1

    كلمت والصوت مبحوح الحروف
    صمتها ونّه وبا الونّه حكي
    ودّها تشكي وتشرحلي الظروف
    والحيا عيّا عليها تشتكي

  2. محمد [ عدد التعليقات: 121 ] 25/12/2016 في
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    2

    استخدام الشوكة والسكين والملعقة في الأكل حلال في الشريعة الاسلامية رغم انف الديكتاتوري المتطرف الشيخ حمود التويجري

    استخدام الشوكة والسكين والملعقة في الأكل حلال في الشريعة الاسلامية رغم انف الديكتاتوري المتطرف الشيخ حمود التويجري

    استخدام الشوكة والسكين والملعقة في الأكل حلال في الشريعة الاسلامية رغم انف الديكتاتوري المتطرف الشيخ حمود التويجري

  3. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    3

    محمد
    حنا عارفين انها حلال ، ولكن الملعقه والشوكة تدخل فم ١٠٠٠٠٠٠٠ الف واحد ، فإضمن لي نظافتها وانا استخدمها
    فالبيت ممكن لان النظافة أكيده اما المطعم فلا وألف لا

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
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    4

    تعجبني 😍

  5. صريح جدا [ عدد التعليقات: 55 ] 25/12/2016 في
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    5

    يمنيه وش تتوقعون كتابباتها……………..كتاب الحب تحت الخلاطه…نوع الكتاب رومنسي كتاب الكريك القاتل …نوع الكتاب اكشن كتاب السقاله المخيفه…….نوع الكتاب غموض

  6. صراحه [ عدد التعليقات: 11 ] 26/12/2016 في
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    6

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