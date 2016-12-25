فيديو : حلا الترك .. راحو الطيبين






13 تعليق


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    1

    كبرت ههههههههه سبحان الله

  2. FAHAL (9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 [ عدد التعليقات: 384 ] 25/12/2016 في
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    2

    ايه يا بوفارس كل شئ كبر فيها (.)

  3. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    3

    هالحين هي كم عمرها ؟؟ لاقت يارياجيل والا لا ؟؟ يمدي الفحل يضربها والا لا ؟؟

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
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    4

    عمرها ١٥ الظاهر بس الميك أب كبرها زياده ،،

  5. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
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    5

    😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  6. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    6

    اللي بيجاوب يجاوب اجابه كاااامله على كل الاسئله لو سمحتوا والا بعطيه صفر مكعب في الاختبار

  7. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
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    7

    ههههههههه صدق انك فضولي جدن وانت عارف كل الاجابات ،،،

  8. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 393 ] 25/12/2016 في
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    8

    هذي ي عيني لو تزوجت عادي بتجيب بيبي صارت كامله مكمله بنت الترك ،،،

  9. هلالي عسل [ عدد التعليقات: 660 ] 25/12/2016 في
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    9

    مشكله هال…!!

  10. وهم الايام يمشي في الطريق اللي كله سراااااب سراااااب [ عدد التعليقات: 2435 ] 25/12/2016 في
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    10

    ايييه هذي والله دوا العليل وهذي اللي تروي العطشان عزالله اللي بياخذ وحده في سن ذي انه بيعيش في نعيم وربيع وبتنسيه سنينه العجاف اللي عاشها عزوبي ناهيك عن لحمتها الهبره الفررررش وعندها طاقه مليون حصان يعني ب المختصر حقت خطوط طويله … والله يهدي كل خبل وخبلى آمين

  11. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 25/12/2016 في
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    11

    ويييييييعع .. صارت عجوزةة ذي من كثر ماتحط ميكك اب .. ..
    _
    انا وانا عمري 26 م احط ميك اب هالكثرر ” ^_^ .. اخييه بسس

  12. الزعيم [ عدد التعليقات: 25 ] 25/12/2016 في
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    12

    جميله .. مليحه .. هنياله الى بيتزوجها هيعش سعيد ومتهنى أخر الليل

    أوما أنا ما تصلحلي لو مهرها بريال والسبب كاشفه وأنا ما تصلحلي الى

    وحدتن محتشمها بشكل كامل حتى اليدين لانها بتصبح زوجتي وما أبي

    أبن أمه يشوف شي من أطلالتها .. بسس وين بنحصل البنت ذي في الزمن

    هذا .. نادر جداً لاكن ما نقول الى ربك يعين وأن شاء الله بعد العسر يسسر

    حرر
    وطني حتى النخاع

  13. شاكر [ عدد التعليقات: 192 ] 25/12/2016 في
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    13

    اسوووم منقهره


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