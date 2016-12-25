نشر : 2016/12/25 - 10:46 ص 1٬426 مشاهدة 13 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : حلا الترك .. راحو الطيبين مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
13 تعليق
كبرت ههههههههه سبحان الله
ايه يا بوفارس كل شئ كبر فيها (.)
هالحين هي كم عمرها ؟؟ لاقت يارياجيل والا لا ؟؟ يمدي الفحل يضربها والا لا ؟؟
عمرها ١٥ الظاهر بس الميك أب كبرها زياده ،،
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
اللي بيجاوب يجاوب اجابه كاااامله على كل الاسئله لو سمحتوا والا بعطيه صفر مكعب في الاختبار
ههههههههه صدق انك فضولي جدن وانت عارف كل الاجابات ،،،
هذي ي عيني لو تزوجت عادي بتجيب بيبي صارت كامله مكمله بنت الترك ،،،
مشكله هال…!!
ايييه هذي والله دوا العليل وهذي اللي تروي العطشان عزالله اللي بياخذ وحده في سن ذي انه بيعيش في نعيم وربيع وبتنسيه سنينه العجاف اللي عاشها عزوبي ناهيك عن لحمتها الهبره الفررررش وعندها طاقه مليون حصان يعني ب المختصر حقت خطوط طويله … والله يهدي كل خبل وخبلى آمين
ويييييييعع .. صارت عجوزةة ذي من كثر ماتحط ميكك اب .. ..
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انا وانا عمري 26 م احط ميك اب هالكثرر ” ^_^ .. اخييه بسس
جميله .. مليحه .. هنياله الى بيتزوجها هيعش سعيد ومتهنى أخر الليل
أوما أنا ما تصلحلي لو مهرها بريال والسبب كاشفه وأنا ما تصلحلي الى
وحدتن محتشمها بشكل كامل حتى اليدين لانها بتصبح زوجتي وما أبي
أبن أمه يشوف شي من أطلالتها .. بسس وين بنحصل البنت ذي في الزمن
هذا .. نادر جداً لاكن ما نقول الى ربك يعين وأن شاء الله بعد العسر يسسر
حرر
وطني حتى النخاع
اسوووم منقهره