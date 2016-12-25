مغردون يذكرون بعبارة الفيصل الشهيرة سخرية من القوات الخاصة الإيرانية

فهد العبدالله (صدى):

ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة الأمير تركي الفيصل بأن إيران “نمر من ورق”، وذلك سخرية من عرض للقوات الخاصة الإيرانية، وهي تفشل في كسر بعض الأشياء التي جرت العادة في تحطيمها في ثوانِ في أي عرض عسكري.

ويظهر في المقطع جندي بمعاونة جنود آخرين مزوّدين بقفازات سميكة محاولة كسر ما يشبه “جرة فخار”، ولكنهم فشلوا أمام جمع عسكري وقادة عسكريين للملالي.

وعقد المغردون مقارنات بالصور والمقاطع بين جنود الملالي وصقور بن نايف -اللقب الشعبي الذي يطلق على أبطال القوات الخاصة السعودية- وهم يستعرضون بسواعد عارية مفتولة كالوحوش الكاسرة الغاضبة.

فيما علّق أحد المهتمين بالشأن الإيراني، قائلاً: “حقيقة إيران أن قوتها بإعلامها فقط، هي استخدمت الإعلام لتفخيم صورتها، وهي هشة من الداخل”.