مغردون يذكرون بعبارة الفيصل الشهيرة سخرية من القوات الخاصة الإيرانية

فهد العبدالله (صدى):
ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة الأمير تركي الفيصل بأن إيران “نمر من ورق”، وذلك سخرية من عرض للقوات الخاصة الإيرانية، وهي تفشل في كسر بعض الأشياء التي جرت العادة في تحطيمها في ثوانِ في أي عرض عسكري.
ويظهر في المقطع جندي بمعاونة جنود آخرين مزوّدين بقفازات سميكة محاولة كسر ما يشبه “جرة فخار”، ولكنهم فشلوا أمام جمع عسكري وقادة عسكريين للملالي.
وعقد المغردون مقارنات بالصور والمقاطع بين جنود الملالي وصقور بن نايف -اللقب الشعبي الذي يطلق على أبطال القوات الخاصة السعودية- وهم يستعرضون بسواعد عارية مفتولة كالوحوش الكاسرة الغاضبة.
فيما علّق أحد المهتمين بالشأن الإيراني، قائلاً: “حقيقة إيران أن قوتها بإعلامها فقط، هي استخدمت الإعلام لتفخيم صورتها، وهي هشة من الداخل”.
الأكثريه من أجادلهم بالتويتر الخاص فيني وألجمهم بالنقاش مدعومون من هذي الدوله الرافضيه والدعم
هائل ومبالغ كبيره تصرف لهم وهم للأسف مجموعه من المواطنين السعوديين المريضه قلوبهم وحقدهم
على ولاة أمورنا وكرهمم لنا ولدولتنا الغاليه في نفوسنا يتحدثون ويحرضون على الدوله وولاة أمورنا
من الخارج مشردين لولا دعم الخبيثه لهم .. بعض منهم فالخاص تجاهلته والكلام معهم بلا فايده وأن التحذير بالصحف أكثر نفعنا وفائده لقراء صحيفتكم لعل أني أوصل خبثهم وتحريضهم على بلادنا ..
قالو مباحث قالو مطبل قالو أتجه لصحف المحليه بأمر من قائده المباشر يكذبون الكذبه ويصدقونها
ولي الشرف أني أكون ضمن الجهاز المتخصص لكشف ماربكم ونواياكم الخبيثه !