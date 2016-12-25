الجدعان: 2019 ستشهد فائض في الميزانية واجتماعاً دورياً لـ “برنامج التوازن”

راشد آل شريه (صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة ستعقد اجتماعاً دورياً مع المسؤولين والمهتمين بالاقتصاد للكشف عما حققه برنامج التوازن الاقتصادي.

كما شدد على التزام الوزارة بالكشف عن جميع أرقام الميزانية التي أعلنت الخميس الماضي، مشيراً أن العجز في الميزانية سيختفي في عام 2018م وسيكون هناك فائض في عام 2019.

وأضاف سيكون هناك بعض الفائض في عام 2019م، في حال تحققت أغلب الإصلاحات، فيما سيكون هناك فائض كبير في الميزانية خلال العام 2020م.