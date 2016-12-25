الذهب يواصل الارتفاع والدولار يتراجع

علي العنزي (صدى):

أكد محللون أن اقتراب أعياد الميلاد السنوية، إضافة إلى المستويات المغرية التي هوى إليها المعدن الأصفر منذ فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، منحت الذهب فرصة مؤقتة للصعود، ودفعت مستثمري الدولار إلى جني الأرباح.

وارتفع سعر عقود الذهب الأمريكية الآجلة، يوم الجمعة الماضية، 0.34% إلى 1134.50 دولار، وكان المعدن الأصفر قد تراجع بأكثر من 200 دولار للأوقية من مستوى الذروة الذي سجله بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل العملات رئيسية في الجلسة الماضية 0.12% إلى 102.95 نقطة، وارتفعت العملة الأمريكية أكثر 5% أمام سلة عملات منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر الماضي.