شاهد.. كيف كشفت شرطة جازان حيل ماكرة لمهربين وأطاحت بهم

حسن الجعفري (صدى):

يقظة دائمة وعمل دؤوب تنهجه كافة مراكز شرطة منطقة جازان في التصدي للمهربين وإحباط مخططاتهم رغم أساليبهم المتنوعة وخططهم المبتكرة التي ينتهجونها في عمليات التهريب لتكون اليقظة اﻷمنية بتوفيق الله تعالى لهم بالمرصاد.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن رجال اﻷمن بمراكز شرطة الريان والفطيحة والريث تمكنوا من كشف أساليب مبتكره لعمليات تهريب مخالفين ومواد مخدرة ومحظورة في ثلاث عمليات منفصلة.

حيث تمكن رجال اﻷمن بمركز شرطة الريان في العملية اﻷولى من ضبط مركبة بها 10 نساء مخالفات من الجنسية اﻹفريقية.

وأضاف الزهراني انه تم في العملية الثانية إحباط تهريب كمية من القات المحظور في نقطة أمنية مفاجئة كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل خزان وقود وفي وضع مخفي جدا.

مبينا بأنه في العملية الثالثة تمكن رجال اﻷمن بشرطة الفطيحة من كشف حيلة مبتكرة وماكرة أنتهجها أحد المهربين لتهريب كميات من القات المحظور داخل أكياس اﻷرز ولكن حيلته لم تنطلي على رجال اﻷمن وتمكنوا من كشفها واﻹطاحة بالمهرب.

وأشار الزهراني أن قيمة ماتم ضبطه في تلك العمليات من القات المحظور تتجاوز النصف مليون ريال مؤكدا إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة اﻹختصاص.

من جهته أثنى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي على جهود الفرق القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهد وفق تطلعات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة وأهتمام معالي مدير اﻷمن العام.