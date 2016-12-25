العثور على حطام الطائرة الروسية العسكرية التي كانت متجهة لسوريا

موسكو (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاحد العثور على حطام الطائرة التابعة لوزارة الدفاع والتي اختفت عن الرادار قرب ساحل سوتشي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن اختفاء طائرة عسكرية على متنها 91 شخصًا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر جنوب روسيا.
وقالت الوزارة إن الطائرة كانت تقل 83 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم وأن فرق الإنقاذ أرسلت للبحث عن الطائرة وهي من طراز توبوليف تو-154.
7 تعليقات
احمدك يارب
الله اكبررررر ، اللهم يا عزيز ارنا عجائب قدرتك وجبرووووتك فيهم .
من الأخبار المفرحة ولكن ياصحيفة صدى الحبيبة الصورة في وادي والطائرة في وادي
الطائرة الهالكة ثمانين راكب وهذي راكبين بس يعني الكابتن والتعزيزة النائب
اللهم لك الحمد
اللهم ارنا في روسيا وجيش بشار وايران عجائب قدرتك وجبروتك
اللهم انصرنا على الحوثي وعلي عبدالله واعوانهم
الله اكبررررر ، اللهم يا عزيز ارنا عجائب قدرتك وجبرووووتك فيهم .
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