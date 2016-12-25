العثور على حطام الطائرة الروسية العسكرية التي كانت متجهة لسوريا

موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاحد العثور على حطام الطائرة التابعة لوزارة الدفاع والتي اختفت عن الرادار قرب ساحل سوتشي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن اختفاء طائرة عسكرية على متنها 91 شخصًا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر جنوب روسيا.

وقالت الوزارة إن الطائرة كانت تقل 83 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم وأن فرق الإنقاذ أرسلت للبحث عن الطائرة وهي من طراز توبوليف تو-154.