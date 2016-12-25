مؤسسة النقد تبدأ في إتلاف الفئات السابقة من العملة غدًا

نايف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي ستشرف على عمليات إتلاف الفئات السابقة من العملة، ومن خلال أجهزة حديثة للتأكد من صحة العملات المتلفة وعدم تزويرها وأنها بالفعل قديمة.
كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي ستشرف على عمليات إتلاف الفئات السابقة من العملة، ومن خلال أجهزة حديثة للتأكد من صحة العملات المتلفة وعدم تزويرها وأنها بالفعل قديمة.
أوضح ذلك المحلل المالي حسين الرقيب، مشيراً أن عمليات إتلاف الفئات القديمة من العملة سيبدأ غداً “الإثنين” داخل المملكة على أن تختفي تماماً خلال خمس سنوات تقريباً.
وأضاف إلى أن الاصدارات القديمة لدى البنوك لن تستبدل بالإصدار الجديد بدايةً من الغد، وإنما ستغذى البنوك في حالة واحدة فقط، وذلك عند طلبها السيولة من مؤسسة النقد، موضحاً أن إتلاف الفئات السابقة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة بسبب كمياتها الكبيرة.
11 تعليق
ليش تتلفونها اعطوني وأنا بتصرف.
ياخوي لاتتلفون عطون اسدد بنك التسليف ابي بس 32الف والباقي سو اتلاف له عادي ههههههههههههههههههه يارب اغننا بحلالك عن حرامك يالله
اتلاف ولجنه تتشكل والتأكد من الرقم التسلسلي وفلم هندي ومادري شنو .. عطونياها وأنا أتصرف هههه
وزعوها علينا عادي مهي خسارة
اي والله وزعوها ع المواطنين ذكرى هههههههههههه
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
ياخسارة ليش ما تصير ذكربات
تنحط في المتاحف
انا طبعت عملات من عهد الملك فيصل الى الان وعقبال اطبع العمله الجديده واحطها ذكريات.
لا لا لا هههههههههههههههههههههههههه
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