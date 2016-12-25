مؤسسة النقد تبدأ في إتلاف الفئات السابقة من العملة غدًا

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي ستشرف على عمليات إتلاف الفئات السابقة من العملة، ومن خلال أجهزة حديثة للتأكد من صحة العملات المتلفة وعدم تزويرها وأنها بالفعل قديمة.

أوضح ذلك المحلل المالي حسين الرقيب، مشيراً أن عمليات إتلاف الفئات القديمة من العملة سيبدأ غداً “الإثنين” داخل المملكة على أن تختفي تماماً خلال خمس سنوات تقريباً.

وأضاف إلى أن الاصدارات القديمة لدى البنوك لن تستبدل بالإصدار الجديد بدايةً من الغد، وإنما ستغذى البنوك في حالة واحدة فقط، وذلك عند طلبها السيولة من مؤسسة النقد، موضحاً أن إتلاف الفئات السابقة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة بسبب كمياتها الكبيرة.