مؤسسة النقد تبدأ في إتلاف الفئات السابقة من العملة غدًا

مؤسسة النقد تبدأ في إتلاف الفئات السابقة من العملة غدًا
نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن مؤسسة النقد العربي ستشرف على عمليات إتلاف الفئات السابقة من العملة، ومن خلال أجهزة حديثة للتأكد من صحة العملات المتلفة وعدم تزويرها وأنها بالفعل قديمة.
أوضح ذلك المحلل المالي حسين الرقيب، مشيراً أن عمليات إتلاف الفئات القديمة من العملة سيبدأ غداً “الإثنين” داخل المملكة على أن تختفي تماماً خلال خمس سنوات تقريباً.

وأضاف إلى أن الاصدارات القديمة لدى البنوك لن تستبدل بالإصدار الجديد بدايةً من الغد، وإنما ستغذى البنوك في حالة واحدة فقط، وذلك عند طلبها السيولة من مؤسسة النقد، موضحاً أن إتلاف الفئات السابقة سيحدث دون تسجيل الرقم التسلسلي لفئة العملة المتلفة بسبب كمياتها الكبيرة.




11 تعليق


  1. المشعفل [ عدد التعليقات: 789 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    ليش تتلفونها اعطوني وأنا بتصرف.

  2. راعي البانشي [ عدد التعليقات: 2 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    ياخوي لاتتلفون عطون اسدد بنك التسليف ابي بس 32الف والباقي سو اتلاف له عادي ههههههههههههههههههه يارب اغننا بحلالك عن حرامك يالله

  3. ا . ل . ب . ر . ن . س [ عدد التعليقات: 285 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    اتلاف ولجنه تتشكل والتأكد من الرقم التسلسلي وفلم هندي ومادري شنو .. عطونياها وأنا أتصرف هههه

  4. سعد [ عدد التعليقات: 208 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    وزعوها علينا عادي مهي خسارة

  5. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    اي والله وزعوها ع المواطنين ذكرى هههههههههههه

  6. الهااااجس [ عدد التعليقات: 171 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  7. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    ياخسارة ليش ما تصير ذكربات

  8. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    تنحط في المتاحف

  9. الدوسي [ عدد التعليقات: 378 ] 26/12/2016 في
    رد
    9

    انا طبعت عملات من عهد الملك فيصل الى الان وعقبال اطبع العمله الجديده واحطها ذكريات.

  10. من قال [ عدد التعليقات: 691 ] 26/12/2016 في
    رد
    10

    لا لا لا هههههههههههههههههههههههههه

  11. Ahmed [ عدد التعليقات: 344 ] 26/12/2016 في
    رد
    11

    حرر الرد


اترك تعليق