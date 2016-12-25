العمل: إضافة 2.5 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي لـ”حساب المواطن”

عادل الحربي (صدى):

قال مصدر مطلع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إضافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وعددهم 2.5 مليون مواطن يمثلون 830 ألف أسرة، بشكل تلقائي، إلى برنامج حساب المواطن.

وكشف المصدر أن البرنامج يمنح مستفيدي الضمان الدعم الأكبر والأعلى مقارنةً بالفئات الأخرى، دون المساس بمخصصاتهم الضمانيةمضيفا أنه سيتم منح الفئة الثانية دعماً حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتُستبعد الفئة الخامسة لعدم حاجتها أو استحقاقها للدعم.

وأشار إلى أن المبالغ التي يتم تداولها افتراضية وليست حقيقية، إذ حدَّدت الفئة الأولى بـ8700 ريال والثانية 12 ألف ريال والثالثة 15 ألفاً والرابعة 20 ألف مضيفا أن التسجيل في البرنامج ينطلق في فبراير المقبل لجميع الفئات، على أن يبدأ موعد صرف البدل قبل تطبيق قرارات رفع أسعار الطاقة الجديدة.

وقال المصدر أنه لم يصدر قرار رسمي يحدد مبالغ الدعم الشهري للفئات المسجلة في برنامج حساب المواطن، متوقعاً صدور قرار من الجهات العليا خلال الفترة القادمة.