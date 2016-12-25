روسيا : الطائرة المختفية تقل 91 شخصا

موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الطائرة “تو 154” التي اختفت بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوشي باتجاه اللاذقية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، كانت تقل 91 شخصًا بينهم 8 أفراد من طاقم الطائرة لافته إلى أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي بحسب قناة “روسيا اليوم، أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأضلفت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين،.



