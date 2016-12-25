روسيا : الطائرة المختفية تقل 91 شخصا

موسكو (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الطائرة “تو 154” التي اختفت بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوشي باتجاه اللاذقية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، كانت تقل 91 شخصًا بينهم 8 أفراد من طاقم الطائرة لافته إلى أن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة بمشاركة جميع فرق الإنقاذ المتواجدة في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي بحسب قناة “روسيا اليوم، أن الطائرة اختفت من الرادارات في حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة تقل على متنها 83 راكبا و8 من أفراد الطاقم.
وأضلفت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها موسيقيون من فرقة ألكساندروف و9 صحفيين،.
4 تعليقات
الحمدلله..الله يلحق البقية بهم ويشغلهم بأنفسهم عن المسلمين
وكان على متنها موسيقيون وعازفون يعني رايحين يعزفون على جثث السوريين
سبحان الله
وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى
يا ليت الركاب اكثر من هذا العدد وجميعهم عسكريين ومن كبار الرتب العسكريه ومن الخبراء
اسال الله العظيم ان يلحق بالطائرات الروسيه جميعها الى الهلاك