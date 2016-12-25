إلزام الشركات بالتأمين على المركبات

قالت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس حاليا إلزام شركات التأمين بالتأمين على المركبات كافة في المملكة، وربط الشركات بإدارات المرور في المناطق، إضافة إلى ربط بوالص التأمين بمراكز معلومات المرور، بحيث لا يقتصر التأمين على انتهاء الاستمارة أو بيع المركبة.

وأضاف رئيس فريق المبيعات بشركة «علم» -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- ماجد الغامدي، صدور «توجيهات عليا»، بحسب وصفه، تسمح باستخدام نظام «باشر» عن طريق شركة «نجم».

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني سيوفر الكثير من المعلومات المتعلقة بوثائق تأمين المركبات سواء تاريخ الإصدار والانتهاء والحصول على المخالفات المرورية،

وقال أن أسباب ارتفاع أسعار بوالص التأمين بالمملكة متعددة، منها عدم تجديد الوثائق بعد انتهائها؛ نظرا لعدم وجود نظام ينص على الإلزامية، ما يرفع نسبة المخاطرة على شركات التأمين.