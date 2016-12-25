إلزام الشركات بالتأمين على المركبات

قالت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس حاليا إلزام شركات التأمين بالتأمين على المركبات كافة في المملكة، وربط الشركات بإدارات المرور في المناطق، إضافة إلى ربط بوالص التأمين بمراكز معلومات المرور، بحيث لا يقتصر التأمين على انتهاء الاستمارة أو بيع المركبة.
وأضاف رئيس فريق المبيعات بشركة «علم» -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- ماجد الغامدي، صدور «توجيهات عليا»، بحسب وصفه، تسمح باستخدام نظام «باشر» عن طريق شركة «نجم».
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني سيوفر الكثير من المعلومات المتعلقة بوثائق تأمين المركبات سواء تاريخ الإصدار والانتهاء والحصول على المخالفات المرورية،
وقال أن أسباب ارتفاع أسعار بوالص التأمين بالمملكة متعددة، منها عدم تجديد الوثائق بعد انتهائها؛ نظرا لعدم وجود نظام ينص على الإلزامية، ما يرفع نسبة المخاطرة على شركات التأمين.
6 تعليقات
كلام جميل لو معي تامين ومنتهي استماره السياره مينفع المفروض التامين على السياره مالها شغل بالسايق نهائي
اغلب الشعب منتهيه استمارات سياراتهم # حقيقه
مفروض يكون التأمين على السياره حتى ينتهي يعني عند شراء سياره عليها تأمين مو لازم أسوي تأمين ثاني. بأسمي. بعض الشركات تأمن على سياره عشرين مره في الشهر.
المفروض اذا فيه عدل وانصاف وخوف من رب العالمين يبقى التأمين ساري المفعول اذا لم يكون هناك حادث ليس من المعقول أخذ اموال الناس بالقوة ووضعها في جيب التاجر فهو في النهاية مواطن مثلهم لماذا تجبرني ادفع له كل سنة والتأمين في الأصل محرم وسوف نرفع ضدكم فضيى في المحاكم ان شاء الله
والله اني مافهمت ولاشي وخير الكلام ماقل ودل
هرطقات وخزعبلات لايفهمها الشعب تكلموا بلغه يفهمها الناس واتركوا عنكم الخزعبلات والطلاسم هاذي