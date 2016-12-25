الزراعة تعتزم فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي

عادل الحربي (صدى):

طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية إفادة من الغرف التجارية في المناطق عن أسباب عزوف تجار المواشي عن الاستيراد من دول تم السماح بالاستيراد منها أخيراً.

وقالت مصادر أن الوزارة تعتزم المضي في فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي على رغم انخفاض الأسعار ورفض وممانعة تجار ومربي الماشية في السوق السعودية، الذين طالبوا الوزارة غير مرة بوضع حد للاستيراد وحماية سوق المواشي المحلية من خطر هبوط الأسعار بشكل يؤثر في تجارتهم مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاستيراد المواشي سعياً إلى تلبية طلبات السوق المحلية، مبينة أنها ما توصلت إلى اتفاقات مع دول تركيا وباكستان وجورجيا والصين وغيرها لاستيراد الماشية.

وكانت ذكرت تقارير حكومية تراجعت أسعار الماشية بنحو 46 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء للمستورد أم المحلي. وأشار تجار إلى كساد ضرب سوق الماشية في السعودية.

وأرجعوا سببه إلى زيادة المعروض من الأغنام صاحبه تراجع في الطلب ناتج من ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم تراجع الأسعار بصورة حادة.