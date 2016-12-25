الزراعة تعتزم فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي

طلبت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية إفادة من الغرف التجارية في المناطق عن أسباب عزوف تجار المواشي عن الاستيراد من دول تم السماح بالاستيراد منها أخيراً.
وقالت مصادر أن الوزارة تعتزم المضي في فتح مصادر جديدة لاستيراد المواشي على رغم انخفاض الأسعار ورفض وممانعة تجار ومربي الماشية في السوق السعودية، الذين طالبوا الوزارة غير مرة بوضع حد للاستيراد وحماية سوق المواشي المحلية من خطر هبوط الأسعار بشكل يؤثر في تجارتهم مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاستيراد المواشي سعياً إلى تلبية طلبات السوق المحلية، مبينة أنها ما توصلت إلى اتفاقات مع دول تركيا وباكستان وجورجيا والصين وغيرها لاستيراد الماشية.
وكانت ذكرت تقارير حكومية تراجعت أسعار الماشية بنحو 46 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء للمستورد أم المحلي. وأشار تجار إلى كساد ضرب سوق الماشية في السعودية.
وأرجعوا سببه إلى زيادة المعروض من الأغنام صاحبه تراجع في الطلب ناتج من ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم تراجع الأسعار بصورة حادة.
4 تعليقات
المفروض تفتح الوزاره اكثر من مصدر لاستراد الاغنام وغيرها من المواشي لضغط على التجار المحليين الذين لا تزال اسعارهم مرتفعه فعندما تذهب الى سوق المواشي تجد الخروف بسعر 700 الى 1100 ريال وهذا سعر مرتفع جدا مقارنة مع الاسعار التي تسورد من الخارج
المفروض يكون هناك تنويعي في مصادر السلع التجاريه و لا نتقيد بدوله واحده ونسمح لها بالتحكم فينا عن طريق بضاعتها .
كذلك وزارة العمل المفروض تكثر من مصادر استقدام العماله المنزليه واستغرب لماذا لا تتعامل الوزاره مع دول الشرق وبالذات الدول الاسلاميه مثل بخارى وكازخستان و جورجيا والصين وغيرها لجلب العماله والتخلص من ضغط الدول التي تطالب باسعار وشروط خياليه لا يتحملها المواطن المحتاج للعماله المنزليه . يجب على وزير العمل ان يتحرك بنشاط وبهمه عاليه وان يستفيد من اخطاء من سبقه في الوزاره ويتجنبها . اتمنى ذلك من الوزير الجديد
نعرف كلنا التونه هي لحم السمك وهو جاهز للاكل مفيد ولذيذ ومنتشر والكثير ياخذ تونه نرجو اصدار وجبات اخرى للاكل المطبوخ الجاهز اللذيذ مثل لحم الدجاج ولحم الغنم ولحم البقر ولحم الابل ولحم الغزال ولحم النعام وكل شئ ممكن مطبوخ مثل علبه التونه مع الجوده لان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه من حيث فائدته الصحيه الدائمه وغير ذلك
الحمد لله النعيمي ابو 1300 الان ب 700 ريال و ب 800 والحري ب 600 يوزن اكثر من 14 كيلوا لحم صافي ولله الحمد ونتمنى ان تنزل حتى تصل الي 380 ريال زي ماكانت سابقا اما اصحاب المندي فيبيلهم دق خشوم من البلدية والامارة والي مو عاجبه يقفل المطعم خاصة الرومانسية والناضج وغيرها
عمربن الخطاب يقول ارخصوها والرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من البلاء والغلاء اي لا تشتروا الشئ الغالي ولنا فيهم قدوه ما بال تجارنا اوليسوا منا وما لهم لنا وهل يتبعون الخلفاء والرسول ام من يتبعون والبركه في القليل تعس عبد الدرهم تعس عبدالدينار