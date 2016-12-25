وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يكرم الطلبة المتفوقين غداً

نايف السالم (صدى):

يكرم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح، يوم غد الاثنين 296 طالبًا متفوقًا على مستوى مدارس تعليم مكة المكرمة للعام الحالي وذلك على مسرح إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة.

وعبر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، عن شكره لوكيل الإمارة على تكريمه للطلبة المتفوقين، التي تعد بمثابة دافعًا وحافزًا لهم لمزيد من المثابرة والنجاح، وذلك من خلال الرعاية والاهتمام ودعم مسيرتهم التعليمية.