مصرع 12 شخصا فى اشتباكات بالسودان

الخرطوم (صدى):

لقى 12 شخصا مصرعهم ، وأصيب 10 آخرون، فى اشتباكات عنيفة وقعت بين مزارعين من قبيلة البرنو، ورعاة من “أولاد راشد”، إحدى بطون قبيلة “التعايشة”، بمحلية “رهيد البردى”، جنوب غرب مدينة “نيالا”، عاصمة ولاية جنوب دارفور .

وأعلنت الحكومة المحلية أن الاشتباك اندلع إثر تعدى الرعاة قبل ثلاث أيام على مزارع المواطنين، ما أدى إلى مشاجرات انتهت بجرح ثلاث من مزارعى البرنو” مضيفة أنه تم ارسال تعزيزات عسكرية، للحد من احتمالات تمدد الصراع.

و ألقت القوات القبض على الرعاة من أولاد راشد وأودعتهم الحبس ،واتخذت فى مواجهتهم إجراءات جنائية ،غير أن مجموعة أخرى ومن ذات قبيلة الرعاة قامت بالاعتداء على مزارع المواطنين”وتجمع العديد من المسلحين، الأمر الذى أدى إلى اشتباكات انتهت بقتل 7 من قبيلة البرنو فى الحال، وإصابة 9 آخرين بجراح، بينما قتل 5 من رعاة الإبل وجرح أخر .