توقيف مشتبهين بالانتماء لـ “بي كا كا” في تركيا

واس (صدى):

أوقفت قوات الأمن التركية اليوم، خمسة يشتبه بهم الانتماء إلى منظمة حزب العمال الكردستاني/بي كا كا/ المحظورة، في ولاية ماردين جنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان صادر من ولاية ماردين، بأن القوات الأمنية نفذت عملية في قضاء “نصيبين” التابع لماردين، أسفرت عن القبض على خمسة يشتبه بانتمائهم إلى المنظمة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن خبراء تفكيك المتفجرات أعطبت مفعول 60 كيلوجرامًا من المتفجرات، زرعتها عناصر المنظمة المحظورة على طريق في “نصيبين”، وأطلقت عملية للقبض عليهم.