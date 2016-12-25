المملكة أقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع

عادل الحربي (صدى):

أكدت بيانات رسمية أظهرت مقارنة بين نظام الضرائب السعودية مع ست دول أخرى أن السعودية تحت المرتبة الأولى كأقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع.

ووفقا للبيانات، يتضح أن مستوى ضريبة القيمة المضافة الذي تقرّر تطبيقه بـ 5 في المائة سيكون في أدنى مستوياته مقارنة بالدول الست الأخرى التي شملت: “النرويج، كندا، الولايات المتحدة، الصين، ماليزيا، وأستراليا” التي وصل فيها معدل الضريبة، إلى 25 في المائة.حسب الإقتصادية.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة القيمة المضافة إلا أن الحكومة السعودية قررت استثناء 100 سلعة أساسية من الضريبة؛ لكونها من السلع الأساسية للمواطنين في حين أن ضريبة الأرباح على الشركات أو الدخل على الأفراد، لا تزال غير مطبقة في السعودية، على عكس نظام الضريبة في كثير من دول العالم التي تصل فيه الضريبتان إلى ما يقارب 40 – 47 في المائة.

يشار إلى أن وزير المالية أكد أنه لن تكون هناك أيّ ضرائب دخل على المواطن والمقيم ولا ضريبة أرباح على الشركات في المملكة.