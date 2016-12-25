المملكة أقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع

أكدت بيانات رسمية أظهرت مقارنة بين نظام الضرائب السعودية مع ست دول أخرى أن السعودية تحت المرتبة الأولى كأقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع.
ووفقا للبيانات، يتضح أن مستوى ضريبة القيمة المضافة الذي تقرّر تطبيقه بـ 5 في المائة سيكون في أدنى مستوياته مقارنة بالدول الست الأخرى التي شملت: “النرويج، كندا، الولايات المتحدة، الصين، ماليزيا، وأستراليا” التي وصل فيها معدل الضريبة، إلى 25 في المائة.حسب الإقتصادية.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة القيمة المضافة إلا أن الحكومة السعودية قررت استثناء 100 سلعة أساسية من الضريبة؛ لكونها من السلع الأساسية للمواطنين في حين أن ضريبة الأرباح على الشركات أو الدخل على الأفراد، لا تزال غير مطبقة في السعودية، على عكس نظام الضريبة في كثير من دول العالم التي تصل فيه الضريبتان إلى ما يقارب 40 – 47 في المائة.
يشار إلى أن وزير المالية أكد أنه لن تكون هناك أيّ ضرائب دخل على المواطن والمقيم ولا ضريبة أرباح على الشركات في المملكة.
7 تعليقات
للاسف تصريح وزير الماليه بعدم اصدار رسوم على المواطن والمقيم ويعلن عن زياده اسعار الخدمات من كهرباء وماء وبنزين ورسوم على الاجانب وعوائلهم وش تسما هذه ماهي اقوى من الرسوم تناقض العالم صار لديهم وعي ويعلمون اكثر من المسئول هل استخفاف بعقولنا ام ماذا يمعالي الوزير
بدينا نبرر الى درجة انهم اشتهدوا بمجله امريكيه
وما الفائدة اذا كانت الضرائب قليلة وفي المقابل التجار الجشعين ووكلاء السيارات ماخذين راحتهم ويرفعون السعر على كيفهم بلا حسيب ولارقيب !
هذا كان أول
اما الان مع رؤية 2030
الوضع اختلف
السعوديه دوله اسلامية عندنا الزكاة وجبايتها