محلل اقتصادي: «حساب المواطن» سيقطع الطريق على «الهوامير»

أكد المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن «حساب المواطن» سيقطع الطريق على «الهوامير»، الرابح الأكبر من جميع التخفيضات والدعم على أسعار السلع، وخصوصا المحروقات، والتي كانت تستهدف في مجملها المواطن محدود ومتوسط الدخل، إذ مع مرور الأيام حدثت بعض التغيرات في الاقتصاد السعودي، أدت إلى ظهور مشكلات عدة.
وتابع الهوامير، استغلوا في وقت سابق حاجات المواطن، وحصلوا على النسبة الأكبر من الدعم، ولم يتركوا للمواطن العادي سوى الفتات، في وقت كان بعضهم يدفع فواتير كهرباء بين 4-5 آلاف ريال، فيما يضيق الحال بساكني البيوت الشعبية الذين لا تتعدى فواتيرهم 70 أو 100 ريال.
وقال أن برنامج «حساب المواطن» مختلف جذرياً عن غيره من المبادرات السابقة، التي كانت عادة لا تفرق بين الغني والفقير، إذ إن هذا البرنامج خصص لدعم وتخفيف وطأة الأثر الاقتصادي الناتج عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود فقط، ليصل الدعم بذلك إلى مستحقيه الفعليين، خصوصا أن قرابة 40% من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض، لديهم قروض بنكية وعقارية، ما يعني أن الدعم سينعش ميزانيتها.
وأشار إلى أن الميزانية أكدت أن الدعم سيكون تدريجيا ليصل أقصاه في 2020 لمواجهة الإصلاحات المنتظرة. وأبان أن المهم في الفترة القادمة أن يأخذ الاستهلاك المرجعي بعين الاعتبار الظروف المناخية في السعودية، باعتبارها بلدا صحراويا، وطوال نصف السنة تحتاج إلى تشغيل المكيفات، فلابد أن يكون هناك مرونة ولين، مع الوضع في الاعتبار أن يتم رفع التعويض قدر الإمكان، إذ إن قرابة 40% من المواطنين، لديهم قروض بنكية وعقارية، ما يعني أن البدل أو الدعم سينعش ميزانيتها.
وأضاف تمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستهدفة من الاستفادة من البدل، إضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين ممن يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل. وتؤهل تلقائيًا للبدل كافة الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات الضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة.
9 تعليقات
تبي الحقيقه ما عندك سالفه معليش المعذره
ايش الفايده اذا تعطي المواطن 1200 ريال وتأخذ منه 2200 ريال بدل الكهرباء والماء والمحروقات ثم ايش استفاد المواطن الذي عليه قروض للبنك واقصاد لسيارته اذا اخذ باليمين واعاده مدبولا باليسار ؟
الحل الوحيد لخطة السعوديه 2020 او 2030 هو خفظ رواتب ومستحقات كل فرد من افراد السعوديه الى 30 الف ريال فقط سواء كان امير او وزير او موظف حكومي او شركه او متقاعد ثم فرض ضرائب على الاغنياء الذين يملكون الملايين وبعظهم يملك المليارات وبهذا سترتفع ميزانية الدوله الى ارقام فلكيه واما الاعتماد على رواتب الموظفين فهذا غير منطقي وكئننا نعيد تدوير الاموال بين المواطن و زوارة الماليه .
يعني اعطيك المبلغ ثم تعيدوه لي مظروب في 2 .
حساب مواطن وزيادة اسعار الكهرباء والبنزين كيف تجي
الوضع بصراحة ما يساعد ان نقول ان هناك وضع معيشي جيد قادم
المفروض زياده 10 في المئه في الرواتب مع راتب شهر وبعدها ضعو زياده
بكرا تكبر وتبين ولانسبق الاحداث .
حسب جدول او قيمة فاتوره الكهرباء مثلا سيتضرر منها المواطن صاحب الدخل المتدني
اذا كان يصرف في الماضي 100 ريال فسيدفع مستقبلا 400 ريال هذا للكهرباء وباقي طبعا فاتورة الماء لم ياتي لها تسعيره جديده . اما من كان يدفع 600 ريال فسيدفع 1040 ريال
يعني فاتورة الفقير مضروبه في 4 والغني او صاحب الراتب المرتفع مضروبه في 1.5 الفرق جاسع وكبير جدا والمشكله انك ستدفع من راتبك يعني كأنك يابو زيد ما غزيت
ولا تنسى الزياده في المحروقات كالغاز والديزل والبنزين ولا تنسى زيت السيارات من المؤكد ان الغلاء سيشمل كل علبه فأذا تغير زيت سيارتك اليوم ب 100 ريال تقريبا فستغيره غدا ب 200 ريال
طيب ايش استفاد المواطن من راتب الشهر او العلاوه الشهريه بصراحه هذا الراتب ما هو الا ضحك على الذقون لان ما تأخذه باليمين ستدفعه مضاعف بالشمال .
برنامج ( حساب المواطن ) ليس للمواطن !! أبحثوا عن المستفيد الاكبر ( ماديا ) من ذلك البرنامج , الذي قد يتطلب تحديثا مثل برنامج حافز في المستقبل …
سينقم المجتمع الى طبقتين بروليتاريا و برجوازية
وش المشكلة كل يحط 600 الي 1500 ريال كل شهر للرسوم لان اذ ماانحد الرسوم كل جالس عل المكيف وتبغا الناس تصرف عليه وبعدين الرسوم يقوي الاقتصاد البلد هذا التفكير الصح
المفروض من زمان