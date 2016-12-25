بالفيديو.. ميليشيات الحوثي تعتدي بوحشية على موظف رفض التبرع للبنك المركزي

فهمي محمد (صدى):

قام عدد من عناصر مليشيات الحوثي بالتعدي بالضرب على أحد موظفي المراكز التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء ، وذلك بعد أن رفض أن يتبرع بمبلغ مادي للبنك المركزي ، والاقتصاد الوطني” الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأوضح نشطاء يمنيون تداولوا مقطع فيديو الإعتداء أن الشاب المُعتدى عليه من قبل الحوثيين، هو رشاد العليمي، أحد موظفي مركز الدهشة التجاري، بشارع المقالح، حي الأصبحي بصنعاء .

وأشاروا إلى أن أحد المشرفين الحوثيين – كان بحماية 3 أطقم عسكرية – اقتحم المركز التجاري الأربعاء الماضي، وطلب من الموظف دفع تبرع بالقوة، قبل أن يرفض الموظف وينهال عليه المشرف ومرافقوه عليه بالضرب واقتياده إلى جهة مجهولة.