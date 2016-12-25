بالفيديو.. ميليشيات الحوثي تعتدي بوحشية على موظف رفض التبرع للبنك المركزي

فهمي محمد (صدى):
قام عدد من عناصر مليشيات الحوثي بالتعدي بالضرب على أحد موظفي المراكز التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء ، وذلك بعد أن رفض أن يتبرع بمبلغ مادي للبنك المركزي ، والاقتصاد الوطني” الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأوضح نشطاء يمنيون تداولوا مقطع فيديو الإعتداء أن الشاب المُعتدى عليه من قبل الحوثيين، هو رشاد العليمي، أحد موظفي مركز الدهشة التجاري، بشارع المقالح، حي الأصبحي بصنعاء .
وأشاروا إلى أن أحد المشرفين الحوثيين – كان بحماية 3 أطقم عسكرية – اقتحم المركز التجاري الأربعاء الماضي، وطلب من الموظف دفع تبرع بالقوة، قبل أن يرفض الموظف وينهال عليه المشرف ومرافقوه عليه بالضرب واقتياده إلى جهة مجهولة.
2 تعليقان
يبون فلوووووس شحت عندهم الفلوس
أسال الله العلي العظيم أن يرينا فيهم عجائب قدرته مطائ وأحذية أيران وكذالك الخائين النجس على عبدالله صالح اللهم أجعل علي عبدالله صالح يمرض مرضنا خبيثاً يتمناء الموت وان تقبض روحه من شدة الألم فلا مستجب له عذبه ألى أن تقوم الساعه .
الله ينصر جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي ويثبت أقدامهم واللهم أرفع من معنوياتهم لانهم في جهاد وقتالهم على حق فهم يدافعون عن مكة والمدينه من كلاب الرافضه والحوثيين الذين أشركو بك ..
المحرضين والأذناب .. أذا كتبو تغريدات هنا فعلمو أنهم يدسون السم بالعسل .. أو اذا تلفظو علي
بالتعليقات أعلمو اني اوجعتهم في مضاجعهم .. الأن بالصحيفه وبعد بضعة ساعات ساتواجد بتويتر لأربيهم تغيير روتين وراجعلكم
تحياتي
وطني حتى النخاع