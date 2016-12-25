مقتل وإصابة 70 من القوات التركية على يد عناصر داعش فى سوريا

دمشق (صدى):

بث تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو أكد خلاله مقتل وجرح نحو 70 من القوات الخاصة التركية في مدينة الباب السورية بالإضافة لإستيلاء مسلحيه على دبابتين تركيتين من نوع “ليوبارد 2” ألمانية الصنع وعربة مشاة.

ونشر موقع “روسكايا فيسنيا” أن مسلحي “داعش” تمكنوا في الـ21 من ديسمبر/كانون الأول، من هزيمة الجيش التركي بمواجهة في مدينة الباب بريف حلب.

يشار إلى أن تركيا أعلنت رسميا مقتل 13 جنديا تركيا وجرح 33 آخرين.