بالفيديو.. العصيمي: الاعتماد على معلومات المواطنين عند تطبيق برنامج “حساب المواطن”

على القحطاني (صدى):

أكد ماجد العصيمي، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة ستعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات التي يدلي بها المواطنون، من أجل الموافقة على دخولهم ضمن برنامج “حساب المواطن” مؤكداً على الثقة الكاملة في وجود الوعي الكافي لدى المواطنين؛ للإفصاح عن دخلهم بالشكل الصحيح.

واوضح العصيمي في حديثه لقناة “الإخبارية”، بأن البرنامج يتحدث عن دخل الأسرة بالكامل، وسيعتمد في الأساس على راتب رب الأسرة، كما ستوضع معادلة لدخل بقية أفراد الأسرة ستعلن قريباً مشيراً إلى أن الوزارة لديها القدرة على الوصول للمعلومات الخاصة بالوضع المالي لكل أسرة، ولكنها ستعتمد في المقام الأول على المعلومات التي ترد من المواطنين أنفسهم،

وأكد العصيمي ضرورة أن يفصح المواطن عن جميع مصادر دخله بما فيها أرصدة البنوك بكل صدق، وفي حال اكتشاف أنه أخفى شيئاً ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.