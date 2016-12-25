جمعية مرشدات المملكة تقيم فعاليتها السنوية لتكريم عدد من عضواتها المتميزات
واس (صدى):
أقامت جمعية مرشدات المملكة اليوم فعاليتها السنوية لتكريم عدد من عضواتها المتميزات واليوم الرياضي الأول للفتيات , وذلك بالمقر الكشفي للمرشدات بمحافظة جدة .
وأوضحت رئيسة جمعية مرشدات المملكة مها فتيحي أن الفعالية اشتملت على تقديم عرض عن الجمعية ودورها في بناء الشخصية والإعداد الإيجابي للأم القادرة على تربية أبنائها وخدمة مجتمعها، لافتة إلى أن الجمعية تعمل على التوسع في برامجها وأهدافها من خلال بناء عدد من الشراكات الحالية والمستقبلية، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع معدلاتها والتحفيز على تفعيل برامجها المجتمعية
وفي الختام كُرّمت العضوات المتميزات والمشاركات في الفعالية .