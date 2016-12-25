سوريون ينظمون وقفة أمام سفارة إيران فى باريس

باريس (صدى):

نظم ناشطون سوريون وقفة إحتجاجية أمام سفارة إيران في العاصمة الفرنسية باريس؛ احتجاجاً على التدخل الإيراني في الأزمة السورية.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالمجزرة التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في سوريا بشكل عام، وفي مدينة حلب على وجه الخصوص.

وأكد المحتجون اعتراضهم على دعم النظام الإيراني لقوات الأسد في إبادة الشعب السوري، واحتلال أراضيه من قبل الكثير من الميليشيات الطائفية التي عملت السلطات الإيرانية على نشرها في أنحاء متفرقة بالمناطق السورية.