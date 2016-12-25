أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس غداً

واس (صدى):

يرعى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية غداً فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس ، التي تنظمه مديرية السجون بالمنطقة ، وذلك بمجمع عرعر مول بمدينة عرعر .

وتشتمل الفعاليات على العديد من المحاضرات والبرامج والمسابقات الثقافية المتنوعة , بالإضافة إلى المعرض الذي يضم العديد من أعمال النزلاء الفنية والحرفية والمهنية .