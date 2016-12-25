فيديو : جستنيه: الكل سمع ابو ثامر لما قال: اُبشر جمهور نادي الاتحاد ان بعد 6 اشهر ستكون ديون النادي صفر






6 تعليقات


  1. ho [ عدد التعليقات: 10 ] 25/12/2016 في
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    1

    اخر الزمان صار الطرش يهرج

  2. ميدوتبوك [ عدد التعليقات: 14 ] 26/12/2016 في
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    2

    لاحول الله يمكن هالطرش الي تقول عنه عند الله احسن مني ومنك ايش طرش وماطرش ان اكرمكم عند الله اتقاكم

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9109 ] 26/12/2016 في
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    3

    مساء الخير ميدووو كيفك وكييف الوالده

  4. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 26/12/2016 في
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    4

    الطرش هدا يهجدك ويهجد عشره زيك

  5. ميدوتبوك [ عدد التعليقات: 14 ] 27/12/2016 في
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    5

    مساء النور ابشركي ان شاء الله احسن من اول الحمدلله وشكرا على سؤالكي

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9109 ] 27/12/2016 في
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    الحمد لله .. ولو العفوووو الله يحفظها لكم **


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