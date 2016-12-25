نشر : 2016/12/25 - 1:01 ص 1٬294 مشاهدة 6 تعليق صدى سبورت فيديو : جستنيه: الكل سمع ابو ثامر لما قال: اُبشر جمهور نادي الاتحاد ان بعد 6 اشهر ستكون ديون النادي صفر مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
6 تعليقات
اخر الزمان صار الطرش يهرج
لاحول الله يمكن هالطرش الي تقول عنه عند الله احسن مني ومنك ايش طرش وماطرش ان اكرمكم عند الله اتقاكم
مساء الخير ميدووو كيفك وكييف الوالده
الطرش هدا يهجدك ويهجد عشره زيك
مساء النور ابشركي ان شاء الله احسن من اول الحمدلله وشكرا على سؤالكي
الحمد لله .. ولو العفوووو الله يحفظها لكم **