القضاء الامريكي يعيد محاكمة المعتقل “خالد الدوسري” في 27 يناير

وكالات (صدى):

اكد المستشار القانوني ووكيل المعتقل السعودي في أمريكا “خالد الدوسري” أنَّ القضاء الأمريكي حدد موعدًا أخيرًا يبدأ من 17 يناير حتى 13 فبراير من العام الجديد، لاستقبال أي مذكرات تدعم موقف السجين.

وأضاف المحامي “سعود بن متعب بن قويد أنَّ “القضاء الأمريكي حدد يوم 27 من فبراير من العام الميلادي الجديد، لاستعراض مذكرة فريق الدفاع لحسمها، وإصدار حكم بذلك، لافتًا إلى أنَّ القضاء الأمريكي لا يزال يفتح المجال أكثر أمام فريق الدفاع، لتقديم ما يثبت براءته من التهم الموجهة إليه”.

وأوضح “ابن قويد”: “في 27 فبراير من المحتمل أن يسمح القاضي الأمريكي لفريق الدفاع عن “خالد”، للاستماع لأقواله، ومن المحتمل البت بالقضية بناءً على ما ورد بالمذكرة، مشيرًا إلى أنَّ مذكرة فريق الدفاع تحمل أدلة جديدة ومؤثرة بالقضية، ويتبقى مدى نزاهة القضاء الأمريكي في التعامل مع هذه الأدلة.

يُذكر أنَّ المعتقل السعودي كان مبتعثًا منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بتهمة صناعة مواد كيميائية متفجرة، ثم قلصت التهمة إلى تهمة واحدة، وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه الجديد أنه بريء من هذه التهم الموجهة ضده.