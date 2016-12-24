الموسى يكشف تفاصيل لقائه بالأمير محمد بن سلمان

عادل الحربي (صدى):

تحدث الكاتب السعودي علي سعد الموسى عن بعض من تفاصيل لقاء ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الكتاب والمثقفين والإعلاميين الأسبوع الماضي ، والأسئلة التي طرحت عليه بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدا أن بعض الأسئلة تجاوزت الخطوط الحمراء.

واوضح الكاتب : ” لم نترك شيئا من الأسئلة الساخنة التي حتى لا يمكن أن ترد في خيال مواطن عن اللقاء بأمير، وهناك بعض الأسئلة التي تجاوزت حد الخطوط الحمراء في كل ما يهم الشأن الوطني، ومرة أخرى لا أستطيع كتابتها في مقال، رغم أنها حظيت بما هو أكبر وأهم في الإجابة الشافية الصريحة الواضحة من الأمير محمد بن سلمان”.

وأردف: “حضرت اللقاء وكان أمامي على الطاولة أنموذج اللقاءات المعلبة التي تبدأ بالتطبيل وتنتهي بالمجاملة، وقلت مباشرة لسمو الأمير محمد بن سلمان إن هذه الحزمة من القرارات سيدفع ثمنها شريحتان، شريحة الطبقة الدنيا وهي واسعة؛ وقد قلتها للأمير بأنها واسعة أكثر مما يظن، وقلت له إنني أخشى أن كثيرا من المعلومات الرقمية والإحصائية عن الواقع الاقتصادي لآلاف العائلات إما أنه لا يصل إليه، وإما أنه يصل إليه ولكن بشكل مضلل”.

واضاف: “قلت لسمو الأمير إن شرائح الطيف السعودي الواسع تشكو بكل صراحة من عدم عدالة توزيع التنمية، وأكثر من هذا تناقشنا طويلا حول هذه الأرقام، لكننا نختصر شراكة المجتمع السعودي في بضع مناطق محدودة، في حين تشتكي مناطق واسعة من البعد عن الشراكة في القرار السيادي الوطني، وهذا قد يكون مبررا في أزمان سابقة لكنه خارج عن التبرير بعد 40 سنة من إقامة الجامعات والكليات في كل المناطق”.

واختتم: “قلت له إنني أخشى من ردة الفعل الشبابية حين تدفع تكلفة مثل هذه القرارات في برامج التحول الوطني، ونحن نعرف أن أرقام البطالة النسبية الموجودة لا تعكس واقع البطالة الحقيقي، لدينا سعودة مزيفة، ولدينا ما يقرب من نصف مليون خريج كل عام في انتظار الوظيفة. قلت له إن الضغط على القطاع الخاص وتهميشه وتحجيمه قد يؤدي إلى شلل في مجمل الاقتصاد الوطني”.