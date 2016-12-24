طفل باكستاني حاز على لقب “أصغر حافظ للقرآن” بجدة لايتحدث العربية

وكالات (صدى):

استطاع طفل باكستاني عمره 6 سنوات، حفظ كتاب الله كاملًا ليكون أصغر حافظ لكتاب الله ضمن ألف حافظ وحافظة تخرجوا من جمعية “خيركم” بجدة.

وقال الأب الشيخ شير محمد خان، معلم القرآن منذ 25 عامًا، أن ابنه حسن، 6 سنوات، سيُتوج بلقب أصغر حافظ للقرآن، بعد أن ضمه للحلقة التي يُدَرس فيها بجمعية “خيركم” بجدة ، مضيفا أن نجله منذ كان عمره 3 سنوات، وظل يتنافس مع شقيقه أحمد، 4 سنوات، على إتمام الحفظ اتباعًا لشقيقهم الأكبر محمد، الذي سبقهم لشرف حفظ القرآن الكريم.

وأوضح أن ابنيه كانا يحفظان القرآن بسلاسة رغم عدم تحدثهم العربية، فتلك معجزة القرآن لقوله تعالى “ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، مؤكدًا حرصه هو وزوجته منذ قدومهم من باكستان على تعليم كتاب الله، ما أثمر عن حفظ أبنائه الثلاثة له، راجيًا أن يتوجونه وأمهم بتاج الوقار يوم القيامة.

واكد الابن حسن أصغر حفاظ القرآن بجدة، إنه يتمنى من الله أن يحقق حلمه في أن يصبح عالماً، يعلم الناس أمور دينهم ويدعو إلى الله ، مقدما شكره لله سبحانه وتعالى على توفيقه وأشقائه لحفظ كتاب الله، ثم لوالديه ولجمعية “خيركم”.