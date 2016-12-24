بالفيديو..مدني جازان يباشر حريق مبنى بلدية الداير بني مالك

حسن الجعفري (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بجازان ، من إخماد الحريق الذي اندلع بمبنى بلدية محافظة الداير بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان وتعاملت الفرق مع الحادث بالطرق الوقائية في إطفاء النيران المشتعلة بكميات من المخلفات والأثاث بجوار المبنى الملاصق قبل أن تمتد إلى داخل مبنى البلدية.

ومن جانبه ، اكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني أنه ورد بلاغ عن حريق في بلدية الدائر وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في مجموعة من المخلفات ورجيع المكاتب المتكدسة في الموقع من أوراق ومكاتب وأخشاب وإطارات بفناء مبنى بلدية محافظة الدائر؛ حيث تمت السيطرة عليه من قبل الفرقة وعمل محضر مشترك بالواقعة وتسليم الموقع لنائب مدير البلدية .

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