التويجري: إدارة الاتحاد تتحمل عقوبة خصم النقاط الثلاث

معاذ محمود (صدى):

أكد الإعلامي عادل التويجري, أن إدارة نادي الاتحاد مسئولة بشكل مباشر عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم النقاط الثلاث من رصيد العميد, مؤكداً أن قرار الفيفا وصل للنادي بتاريخ 22 أغسطس الماضي ولم يقوموا بسداد المبلغ، وهو ما تسبب في توقيع العقوبة على الفريق.

وكتب التويجري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إدارة الاتحاد هي المسؤولة عن خصم النقاط، وصلهم القرار في 22 أغسطس ! لم يسددوا !”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طالب نظيره السعودي بخصم ثلاث نقاط من نادي الاتحاد كعقوبة لعدم سداد مستحقات الأرجنتيني “مانسو” محترف الفريق السابق.