بالفيديو.. مواطن لوزير الصحة: إن فعلت خير تمثل الملك سلمان وإن فعلت شر تمثل نفسك..والربيعة يرد

عادل الحربي (صدى):

اجرى وزير الصحة توفيق الربيعة خلال جولة تفقدية لمستشفيات محافظة القريات ، واستمع لعدد من شكاوى المواطنين الذين تكدسوا في ممرات وطرقات المستشفى، لعرض مطالبهم .

وأظهر مقطع فيديو لاحد المواطنين وهو يقدم لوزير الصحة شكواه بانفعال: ”إن فعلت خير تمثل الملك سلمان بن عبد العزيز وإن فعلت شر تمثل نفسك”، فيما اكتفى الربيعة بالابتسام في وجهه، مردداً: “أبشر” .

يذكر أن جولة الربيعة شملت مستشفى الملك فيصل، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى واستمع إلى عدد من المراجعين في أقسام الطوارئ والتنويم، كما قام بجولة شملت المراكز التخصصية للسكر والكلى.

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