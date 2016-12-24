مستشار قانوني. .المحكمة الرياضية ستعيد نقاط الاتحاد المخصومة في حالة واحدة!

معاذ محمود (صدى):

أكد محمد الدويش، المستشار القانوني, أن نادي الاتحاد ما زال أمامه فرصة من أجل استعادة النقاط المخصومة من رصيده في دوري جميل للمحترفين, بناءا على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم 3 نقاط بسبب مستحقات الأرجنتيني مانسو لاعب الفريق السابق، في حالة تقديم العميد ما يثبت تسديده المبلغ المستحق للاعب الأرجنتيني، أو عدم إنذار النادي من قِبل الفيفا في وقت سابق.

وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر: “حتى لو تمسك فيفا بعقوبته فإنّ هيئة التحكيم الدولي “كاس” ستُنصف نادي الإتحاد إنْ هو أثبت تسديده أو عدم إنذاره” .