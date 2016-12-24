بالفيديو.. السيسي متغلبا على دموعه : نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان المصريين

القاهرة (صدى):

ظهر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقطة تليفزيونية، وهو يحاول أن يتمالك دموعه خلال كلمة له بمناسبة افتتاح أحد المشروعات المصرية اليوم (السبت)، بعدما هتف أحد الحضور في القاعة قائلاً: “بنحبك ياريس”، ليرد الرئيس متأثراً: “نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان المصريين”.

وابان المقطع الرئيس وهو يتوقف عن الكلام متأثراً ويحاول التغلب على دموعه بأنفاس عميقة، ما جعل الحاضرين في القاعة يصفقون له بحرارة شديدة.

وقام الرئيس السيسي بإستئناف كلمته قائلاً: “أنا نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان مصر.. احنا نقدر نعمل كل حاجة حلوة عشان الشعب، عيب علينا وصعب علينا أن احنا منبقاش عند مستوى آمال المصريين”.

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