وفاة والدة الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود

علي القحطاني (صدى):

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الأحد الموافق 26 / 3 / 1438 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.