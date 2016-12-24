بالصور…حقيقة مقتل إعلامية بحرينية شهيرة بطلق ناري

خالد الظفيري (صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صورا ترصد مقتل الاعلامية ايمان الصالحي اليوم بمنطقة الرفاع بطلق ناري في الراس ادى الى مقتلها في الحال ،مؤكدين ان الجاني سلم الجاني نفسه للشرطة.

وأكدت مصادر عدم صحة الخبر المتداول ،وأن الصور لسيدة بحرينية في العقد الثاني من عمرها قتلت بواسطة طلق ناري من سلاح شخصي أثناء قيادتها سيارتها برفقة ابنها بمنطقة الرفاع على شارع نون.

وأضاف المصدر بأن السيدة البحرينية تفاجأت بشخص اعترض طريقها مصوبًا مسدسه ليصيبها بطلقة نافذة على مستوى الرأس أرداها قتيلة في الحال بموقع الجريمة، ثم لاذ بالفرار وسلم نفسه لاحقًا لأحد مراكز شرطة الرفاع.