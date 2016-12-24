بالفيديو ..حادث مأساوي لشاب يمارس التفحيط

على القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مأساوي لحادث تفحيط شنيع ،أدي إلى إصابة 3 أشخاص

واظهر الفيديو قيام شاب برفقته اثنان اخرين بالتفحيط على احد الطرق السريعة ، فأنقلبت مركبته ،مما ادى الى خروج وتتطاير مرافقي قائد المركبة، فيما احتشد المتجمهرين حول الحادث.