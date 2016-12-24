بالفيديو ..حادث مأساوي لشاب يمارس التفحيط

على القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مأساوي لحادث تفحيط شنيع ،أدي إلى إصابة 3 أشخاص
واظهر الفيديو قيام شاب برفقته اثنان اخرين بالتفحيط على احد الطرق السريعة ، فأنقلبت مركبته ،مما ادى الى خروج وتتطاير مرافقي قائد المركبة، فيما احتشد المتجمهرين حول الحادث.
7 تعليقات
ليس الأولى ولن تكون الأخيرة سوء خاتمة
الموت في التفحيط صار موضة زي طيحني
الى جهنم وبئس المصير غير ماسوف عليهم النوعيه الوصخه هاذي اذت خلق الله في الشوارع
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
اادعوا لهم بالهداية .
المصلح الله .
الله المستعان
مع اقرارنا بان الاعمار بيد الله الا ان مايقوم به هؤلاء لا يعدو ان يكون انتحارا , ماذا حقق هؤلاء بمثل هذه الاعمال الغبية هل التصفيق والتهليل الذي يقدمه المعجبون يستحق تقديم ارواحهم رخيصة بلا مقابل يضاف اليه تحطيم قلوب ذويهم حسرة ولوعة حين خسرو ابنائهم في عبث لا طائل من ورائه حقا لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها
الله يرحمهم ويهدي الحي يارب