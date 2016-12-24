بالصور.. حريق “يخت ” بالكويت ينهي حياة 6 أشخاص من عائلة واحدة

خالد الظفيري (صدى):

نشب حريق في يخت بمنطقة الخيران جنوب الكويت ، أسفر عن وفاة 6 اشخاص من أسرة واحدة هم ثلاث نساء ورجل وطفلتان و4 حالات مصابة بينهم طفلة في حالة حرجة وتم نقلهم جميعا الى مستشفيي العدان ومبارك.

وقالت الادارة العامة للإطفاء بالكويت اليوم السبت، ان زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتعامل مع حريق يخت وقع في البحر بمنطقة الخيران جنوبي الكويت ، أسفر عن وقوع وفيات واصابات

وأضاف مدير العلاقات والاعلام في الادارة العقيد خليل ان الادارة تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في يخت بالخيران أى الى وقوع وفيات واصابات بشرية، مؤكدا ان الادارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.