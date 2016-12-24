العناية الإلهية تنقذ مواطن قفز من نافذة بالدور الثالث اثر اندلاع حريق بتبوك

محمود البلوي (صدى):

قفز مواطن من نافذة غرفة نوم في شقه سكنية في الدور الثالث بحي الفيصلية بتبوك ، حيث انقذت العناية الإلهية حياته من موت محقق إثر نشوب حريق فيها .

وعلى الفور ، باشرت الموقع فرق الدفاع المدني والفرق الاسعافية التي نقلته لمستشفى الملك سلمان العسكري متأثرا باصابته.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك نقيب عبدالعزيز الشمري أنه ورد بلاغ بالادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك عن حادث حريق منزل بحي الفيصلية وعلى الفور جرى انتقال الفرق الازمة للموقع وعند الوصول اتضح ان الحادث عباره عن حريق في شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني ووجود مواطن ملقي على الارض خارج المبنى بسبب سقوطه من نافذة غرفة النوم هرباً من الحريق مما نتج عنه باصابات متفرقة فتم اسعافه ونقله عن طريق الفرق الاسعافية لمستشفى الملك سلمان العسكري لأخذ العلاج الازم.

أوضح الشمري تمت عملية اخماد الحريق والسيطرة عليه تماماً ومن خلال المعاينة اتضح ان سبب الحادث كان نتيجة التماس كهربائي في المكيف.