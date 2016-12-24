“عربي ” يطلق النار على مواطن ويدفنه داخل استراحته بمكة المكرمة

نايف السالم (صدى):

تمكنت أجهزة الأمن بمنطقة مكة المكرمة من القبض على شخص من جنسية عربية؛ لاتهامه بقتل مواطن تقدم شقيقه ببلاغ عن تغيبه؛ حيث تبين أن المتهم أطلق النار عليه فقتله، ثم دفنه داخل استراحته لإخفاء جريمته.

واوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، د إن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغًا من مواطن يدعي تغيب شقيقه (44 عامًا)؛ حيث تم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي لغموض اختفائه.

ونجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي من فك غموض تلك الحادثة؛ حيث كشفت التحريات الجنائية عن وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية، تم ضبطه ومواجهته بما توفر لديهم من معلومات لكونه عمد إلى إخفاء جريمته.

وأقر المتهم بإطلاق النار على صَدْرَ المتغيب من مسدس، ما أدى إلى وفاته ثم دفنه داخل استراحته ، وأرشد على موقع الجثة، وتم استخراجها من قبل الجهات المختصة وحفظت بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.