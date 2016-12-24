حالتين وفاه وثلاث إصابات خطر اثر حادث تصادم شنيع

عطية المالكي (صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ١١:١٨ صباح اليوم السبت بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أما م محطة خمسه نجوم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 3 فرق اسعافيه وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني عطية الذبياني وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقه للموقع تبين وجود 3اصابات وحالتين وفاه

ولقد تم تقديم الخدمه الإسعافية للحالات وتم نقل حالتين متوسطتين إلى مستشفى النور التخصصي وحالة عولجت في الموقع ورفضت النقل.