مصرع مواطن اثر سقوط سقف تحت الانشاء في تندحة

محمد بن طحيطح (صدى):

لفظ عامل من جنسية عربية انفاسه الاخيرة ،اليوم (السبت)، بعد سقوط سقف خرساني لبوابة فناء بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط.

ومن جهته ، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني في عسير العقيد محمد العاصمي: “إن عمليات الدفاع المدني تبلغت عن حادث سقوط سقف خرساني لبوابة فناء خارجية لمنزل تحت الإنشاء تقدر مساحتها 5×2 متر تقريباً، ونتج عنه وفاة عامل بناء من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر”.

وأضاف العاصمي أن فرقة الدفاع المدني قامت برفع الأنقاض واستخراج جثة العامل، وسلم الموقع للجهة الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.