نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

معاذ محمود (صدى):

أجرى مسؤلو اتحاد الكرة بالعاصمة الرياض مساء اليوم السبت، قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بدءا من دور الـ32 بمشاركة أندية “دوري جميل” ودوري الدرجة الأولى وفريقين صاعدين من التصفيات لأندية الثانية والثالثة.

ومن المنتظر أن تكون انطلاقة البطولة مع بداية شهر يناير المقبل بعد توزيع الاندية الى مستويين، الأول لأندية “دوري جميل” والمستوى الثاني لأندية الدرجة الأولى والفريقين الصاعدين من تصفيات الثانية والثالثة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

– الأهلي * الشعلة

– القادسية * الصفا

– هجر * العروبة

– الشباب * وج

– الخليج * (الوشم أو العين)

– الفيصلي * الجيل

– الباطن * العدالة

– الاتحاد * الطائي

– التعاون * النجوم

– الرائد * الجبلين

– الاتفاق * ضمك

– الفتح * الوطني

– النصر * الفيحاء

– نجران * النهضة

– الوحدة * أحد

– الهلال * القيصومة