إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بمكة

محمد بن شقيه (صدى):

ألقت الجهات اﻷمنية بشرطة مكة المكرمة القبض على عدد من المشاركين في مضاربة جماعية جنوب العاصمة المقدسة بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، أن مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بلاغا مفاده حدوث مضاربة بين عدد من الأشخاص جنوب العاصمة المقدسة بسبب خلافات سابقة بينهم، ونجم عن ذلك إصابة مواطن في العقد الرابع من العمر بطلق ناري نقل على إثره للمستشفى وحالته مستقره

وأضاف العقيد القرشي، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من ضبط عدد من المشاركين وإحالتهم لشرطة العاصمة المقدسة، وتم إيقافهم بعد استكمال إجراءات الاستدلال معهم وسيتم تحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.