“شرطة تبوك “تطيح ب 3 جناة تسللوا إلى منزل مواطن في محاولة نقب الجدار لسرقة محل ذهب

محمود البلوي (صدى):

القت شرطة منطقة تبوك القبض على 3 مواطنيم حاولوا سرقة محل مجوهرات بمحافظة أملج، من خلال التسلل لمنزل مجاور له والشروع في عمل فتحة للولوج منها إلى داخل محل المجوهرات.

واكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة المقدم خالد الغبان إن شرطة محافظة أملج ألقت القبض على المتهمين وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 – 20 سنة، مبيناً أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم.

وأردف ” الغبان” أنه تم الوقوف على الجدار الذي حاولوا ثقبه، لافتاً إلى أنه تم إيقافهم لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.