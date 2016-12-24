بالفيديو.. القبض على المفحط الذي راوغ دورية أمنية عند إحدى الإشارات بالرياض

على القحطاني (صدى):

تمكنت شرطة الرياض من ضبط قائد سيارة لممارساته التفحيط بإحدى الإشارات المرورية بوجود دورية أمنية ثم لاذ بالفرار

ومن جهته ، قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي، تمكنت من ضبط قائد السيارة الـ”إينوفا”، الذي أظهره مقطع متداول وهو يمارس التفحيط بإحدى الإشارات المرورية بوجود دورية أمنية، ثم لاذ بالفرار.

وأوضح الناطق الإعلامي، أن شرطة الرياض بعد رصدها للمقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، كلفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالتوصل للمفحط المستهتر الذي عرض سلامته وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، وبالبحث والتحري تمكنت الشرطة من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه، واتضخ أنه حدث سعودي.

ومواجهته، اعترف بممارسته التفحيط بأحد التقاطعات بحي الروضة شرق الرياض، مستخدماً سيارة “إينوفا” تعود ملكيتها لوالدته، فجرى إيداعه في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، وأخطر فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم نظاماً بحقه، بوصفها جهة الاختصاص.