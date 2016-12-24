بالفيديو.. تصفيق حار لحظة موافقة مجلس الأمن على قرار يدين “الاستيطان الإسرائيلي”

واشنطن (صدى):

أيدت 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن، قرار المجلس رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت رغم مناشدة الكيان الصهيوني لها باستخدام حق الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار.

وفور إعلان الموافقة على مشروع القرار المطالب بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، ضحت قاعة مجلس الأمن بالتصفيق الحار.

وكان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة “داني دانون” دعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، الذي أعادته طرحه كلا من ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلندا، الجمعة، للتصويت في مجلس الأمن، قائلا: “ندعو الولايات المتحدة إلى الوقوف بجانبنا ونتوقع من أكبر حليف لنا مواصلة سياستها الطويلة الأمد ونقض هذا القرار”.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قد ثمن تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعبر المصدر عن أمل المملكة بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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