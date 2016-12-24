‏”زوران” و”الراهب” يؤكدان جاهزية النصر للفوز على الهلال

معاذ محمود (صدى):

عقد زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر، وحسن الراهب مهاجم الفريق، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، بمقر النادي للحديث عن مباراة الهلال القادمة في كأس ولي العهد.

وأكد “ماميتش” أن المباراة ستكون قوية للغاية وأن هدفه هو الفوز، حيث سيلعب أمام فريق جيد يملك عناصر مميزة مؤكدا ثقته في قدرات لاعبيه على تخطي المباراة رغم الغيابات المؤثرة بغياب عوض والجبرين .

‏وأضاف “زوران”‏‏ حديثه قائلا “المطلوب أن ندخل المباراة بهدوء وتركيز عالي، وأن نقدم أفضل مانستطيع في المباراة وخطتي لن أفصح عنها الان وسترون مفاجأة في المباراة”.

فيما قال المهاجم حسن الراهب أن مباراة الهلال في كأس ولي العهد مختلفة تماماً عن المباراة السابقة في دوري جميل وسيكون لها حسابات أخرى كونها خروج مغلوب.

فيما أضاف “الراهب”، “سنلعب المباراة على أنها نهائي ، جميعنا جاهزين لهذه المباراة فنياً و ذهنياً و جميعنا نكمل بَعضنا البعض والفرصة التي منحني اياها المدرب أثبت نفسي فيها بكل جدارة وسنقاتل من أجل الشعار الذي نرتديه ، عازمين على تقديم الانتصار والتأهل بنهائي كأس سمو ولي العهد”.