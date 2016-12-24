مكتب سياحة الدوادمي يشن جولات تفتيشية على مراكز الإيواء

عادل الحربي (صدى):

قال “عبدالله بن ضاوي الرويس” مدير مكتب هيئة السياحة بالدوادمي، نفذ مؤخرا عدة جولات تفتيشية على مراكز الإيواء والمرافق السياحية ومحطات الطرق بالمحافظة.

وأشار إلى أن هذه الجولات تهدف للتأكد من جاهزية قطاع الإيواء والمرافق السياحية من استقبال الزوار والنزلاء وتوفير الخدمات المطلوبة والمظهر المناسب لجميع المرافق, وتطبيق لوائح وأنظمة تشغيل المرافق السياحية.