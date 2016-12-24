تشييع جثامين 5 شهداء في الخليل.. وقوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا وتصيب العشرات

القدس (صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم ، شاباً فلسطينياً، بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية كفر قدوم شمال شرق قلقيلية.

فيما شيع فلسطينيون جثامين خمسة شهداء في محافظة الخليل كانت تحتجزها السلطات الصهيونية، وأكدت مصادر محلية، أن مواجهات دارت مع قوات الاحتلال بعد تشييع الجثماين، أصيب فيها العشرات بالاختناق وبعدد من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة بيت أمر ومخيم العروب.